Информационно-аналитическое агентство

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    • Причал в Киришах

    19.09.2018

    • По информации правительства Ленинградской области, завершено проектирование причала для пассажирских лайнеров на реке Волхов в городе Кириши.

    Строительство планируется начать в октябре 2018 года и закончить к началу навигации в 2019 году. Киришский причал станет вторым звеном нового туристического водного маршрута «Старая Ладога — Великий Новгород», представленного весной губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

    Габаритная длина причала составляет 65 метров, что позволит ему принимать двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров. Стоимость строительство составляет 50 млн рублей частных инвестиций. 

    По информации областного правительства, на завершающую стадию вышло строительство причала у крепости Орешек, расположенной на острове в истоке Невы. На сегодня полностью выполнена установка свай-палов в дно реки, ставится защитное ограждение. Управление по транспорту Ленинградской области прорабатывает вопрос организации рядом с причалом специальной площадки для посадки вертолетов. 

    Проект строительства сети причалов для речных судов стартовал в области в 2017 году, напоминают в правительсве Ленобласти. Первым этапом стало открытие в ноябре 2017 года причала в Старой Ладоге. В начале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи А.Дрозденко и генеральный директор ООО «Конт» Алексей Обрядин подписали соглашение о развитии причальной инфраструктуры сроком на 5 лет стоимостью 1 млрд рублей. Документ предусматривает строительство причалов в Свирьстрое, Выборге, на Ореховом острове, Невском Пятачке и в Киришах.

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