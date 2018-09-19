Автоэкспорт и автоимпорт

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 7 месяцев 2018 года составил 50,2 тыс. единиц – на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также вырос – на 4,4% (до 7,1 тыс. единиц).

В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 698,9 млн долларов, что на 12,9% меньше, чем в январе-июле 2017 года. В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей выросли – на 2,5%, до 156,1 млн долларов.

Объемы импорта легковых автомобилей выросли. Так, в январе-июле, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 162,4 тыс. единиц – на 18,9% больше, чем годом ранее. При этом грузовых ввезли на 4,2% меньше, их количество составило 13,1 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 12,1% до более 4 млрд долларов.

Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,16 млрд долларов – это на 17,5% больше показателя 7 месяцев 2017 года.