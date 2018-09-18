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    • Судооборот через Суэцкий канал

    18.09.2018

    • За 8 месяцев этого года через  Суэцкий канал прошло порядка 12 тыс. судов. Это на 4,1% больше показателя января-августа 2017 года. При этом число контейнеровозов состав

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