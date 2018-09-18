Первые суда на LPG

Wärtsilä получила заказ на поставку интегрированной системы погрузки/разгрузки и использования газа в качестве топлива для двух новых LPG-газовозов бельгийской Exmar.

Суда предназначены для транспортировки сжатого газа, строятся на верфи Hanjin Heavy Industries & Construction на Филиппинах. Их вместимость составит 80 тыс. куб. м.

Это будут первые газовозы, которые будут использовать в качестве бункера сжатый газ.

Разработанная Wärtsilä система управляется интегрированной системой автоматизации Wärtsilä Nacos Platinum в сочетании с программным обеспечением, обеспечивающим удаленный анализ процессов, оптимизацию операций и безопасность.

Платформа Wärtsilä Nacos Platinum комбинирует и визуализирует информацию, поступающую с навигационного мостика, из системы контроля передачи данных, машинного отделения и центра контроля груза.

Wärtsilä должна поставить оборудование в середине 2019 года, сдача газовозов намечена на вторую половину 2020 года.