Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первые суда на LPG

    18.09.2018

    • Wärtsilä получила заказ на поставку интегрированной системы погрузки/разгрузки и использования газа в качестве топлива для двух новых LPG-газовозов бельгийской Exmar.

    Суда предназначены для транспортировки сжатого газа, строятся на верфи Hanjin Heavy Industries & Construction на Филиппинах. Их вместимость составит 80 тыс. куб. м.

    Это будут первые газовозы, которые будут использовать в качестве бункера сжатый газ.

    Разработанная Wärtsilä система управляется интегрированной системой автоматизации Wärtsilä Nacos Platinum в сочетании с программным обеспечением, обеспечивающим удаленный анализ процессов, оптимизацию операций и безопасность.

    Платформа Wärtsilä Nacos Platinum комбинирует и визуализирует информацию, поступающую с навигационного мостика, из системы контроля передачи данных, машинного отделения и центра контроля груза.

    Wärtsilä должна поставить оборудование в середине 2019 года, сдача газовозов намечена на вторую половину 2020 года.

    61
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноИюнь 13.06.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2018
    На 24 неделе года стоимость бункерного топлива снизилась в большинстве исследуемых портов. Только в Стамбуле выросли цены на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    РосавтодорТехнологии 27.08.2018 Росавтодор создаст цифровую модель федеральных трасс
    В течение трех лет будет проведена масштабная работа по диагностике трасс, находящихся в ведении Росавтодора, сообщает пресс-служба ведомства. […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноИюль 02.07.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2018
    На 27 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноФевраль 05.02.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2018
    На 6 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо пошли вниз. Только в Роттердаме […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    DamenБуксирИнновацииСудостроениеТехнологии 26.06.2018 Новое поколение буксиров
    Представил Damen в Марселе
    0
    НОВАТЭКТехнологииЯмал СПГ 21.03.2018 Новатэк пойдет своим путем
    ПAO «НОВАТЭК» получило российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». По информации компании, процесс […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноСентябрь 10.09.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2018
    На 37 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых стоимость газойля […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Hyundai Heavy Industries ГазовозКонтракт 25.01.2018 Кувейт заказывает газовозы
    Заказчик – Kuwait Oil Tanker Company
    0
    MAN СПГТехнологии 18.05.2018 MAN присоединился к СПГ-коалиции
    MAN Diesel & Turbo (MAN) стал членом коалиции SEA/LNG, межотраслевой инициативы, направленной на расширение использования сжиженного природного газа […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноИюнь 25.06.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2018
    На 26 неделе года стоимость бункерного топлива почти во всех исследуемых портах снизилась. Выросла за неделю цена на IFO 180 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Rolls-RoyceWartsila 01.02.2018 Купит ли Wärtsilä морской бизнес Rolls-Royce?
    Наиболее вероятным кандидатом-покупателем морского бизнеса Rolls-Royce, по мнению наблюдателей, может стать Wärtsilä. Как сказал вчера на пресс-конференции президент […]
    0
    NYKЗебрюггетерминалы ро-роТехнологии 24.01.2018 Ветряки на терминале
    Поставит NYK в Зебрюгге
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    18.09.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    18.09.2018 Грузооборот через Архангельск
    14.09.2018 «РЖД Логистика» занялась авиаперевозками
    14.09.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.09.2018 Грузооборот через Мурманск
    14.09.2018 Иранский негабарит ПГК
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.09.2018 Новая линия в коридоре «Приморье-2»
    18.09.2018 VGM в блокчейн формате
    17.09.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль втрое
    17.09.2018 Контейнерооборот лидеров
    17.09.2018 Unifeeder увеличивает тоннаж
    17.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2018
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД