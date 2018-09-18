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    • Новый терминал в Антверпене

    18.09.2018

    • MOL Chemical Tankers, входящий в группу Mitsui O.S.K. Lines, в сотрудничестве с группой SEA-Invest планирует построить в порту Антверпен новый терминал для наливной химии.

    По информации Администрации порта, объем инвестиций составит от 300 до 400 млн евро.

    Под терминал выделено 45 гектаров в районе Дельвейде-дока. Как отмечают в Антверпене, это только часть концессии, объявленной Администрацией порта.

    Помимо MOL и SEA, было отобрано еще пять претендентов на подписание концессионного соглашения. Переговоры с остальными потенциальными концессионерами продолжаются.

     

     

     

     

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