Новый терминал в Антверпене

MOL Chemical Tankers, входящий в группу Mitsui O.S.K. Lines, в сотрудничестве с группой SEA-Invest планирует построить в порту Антверпен новый терминал для наливной химии.

По информации Администрации порта, объем инвестиций составит от 300 до 400 млн евро.

Под терминал выделено 45 гектаров в районе Дельвейде-дока. Как отмечают в Антверпене, это только часть концессии, объявленной Администрацией порта.

Помимо MOL и SEA, было отобрано еще пять претендентов на подписание концессионного соглашения. Переговоры с остальными потенциальными концессионерами продолжаются.