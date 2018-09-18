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    • Новая линия в коридоре «Приморье-2»

    18.09.2018

    • ООО «Морской порт в бухте Троицы» в Зарубино сообщил об открытии новой транзитной линии Хуньчунь (КНР) — Зарубино – Нинбо (КНР) в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2».

    По информации порта, на китайском судне «MSR №1» в порт Нинбо было отправлено 200 контейнеров с зерном кукурузы.

    Торжественная церемония запуска первого рейса состоялась 14 сентября в порту Зарубино.

    Новая линия в коридоре «Приморье-2»В ходе церемонии ООО «Морской порт в бухте Троицы», отправитель грузов ЗАО «Северо-Восточная Азия» и получатель порт Нинбо-Чжоушань подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях развития нового маршрута, продвижения инвестиционной, экономической и торговой логистики и увеличения грузооборота между Китаем и Россией.

    В рамках соглашения в течение двух лет стороны планируется совместно работать над упрощением таможенных процедур и снятием административных барьеров при оформлении транзитных грузов, и усилят взаимодействие в вопросах развития портовой инфраструктуры.

    На вопрос SeaNews, насколько регулярным будет новый сервис и когда планируется следующий судозаход, в порту не ответили.

     

     

     

     

     

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