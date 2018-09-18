Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ

    18.09.2018

    • В июле 2018 года контейнерооборот Дальневосточного региона вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 12,6%. Положительная динамика наблюдается

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Азия АпрельГлобальноИюньКонтейнерооборотМайМалайзияМартФевральЯнварь 12.09.2018 Контейнероборот портов Малайзии
    Совокупный контейнерооборот Малайзии по итогам первого полугодия 2018 года составил 12 млн TEU.  Это на 0,8% больше по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИюньКонтейнерооборотПОРТСТАТЮг 09.08.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    В июне контейнерооборот в Южном регионе снизился на 15,92% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    201520162017АвгустАпрельДальний ВостокИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 ДВ рос, растет и расти будет
    Анализируем причины и делаем прогноз В апреле-мае 2016 года наметилась тенденция, которая сейчас уже стала очевидной, к росту […]
    0
    2018АпрельИюньКонтейнерные перевозкиМайФинансы 10.09.2018 CMA CGM снизил прибыль
    CMA CGM опубликовал операционные и финансовые показатели за второй квартал 2018 года. Объем перевозок вырос на 9,6% до […]
    0
    2017КонтейнерооборотПорты-миллионеры 16.02.2018 Порты-мультимиллионеры
    В эксклюзивный клуб портов, переваливающих более 10 млн TEU, по итогам 2017 года вошли 15 порта – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельАрхангельскГрузооборотИмпортИюльИюньКаботажМайМартФевральЭкспортЯнварь 18.09.2018 Грузооборот через Архангельск
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаИюньСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    На 24 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018FrontlineМартФевральФинансыЯнварь 31.05.2018 Frontline закрыл квартал с убытком
    Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Выручка сократилась на 4,2% до 169,6 млн долларов. Операционная […]
    0
    2018АпрельВнешняя торговляГлобальноИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 26.06.2018 Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2018 года достиг 1814,45 млрд долларов. Это на 16,8% больше, чем за […]
    0
    2018Петербургский международный экономический форумФотоотчет 25.05.2018 Картинки с форума
    Небольшой фотоотчет с Петербургского международного экономического форума
    0
    2018АвтоимпортАвтоэкспортАпрельИюльИюньМайМартФевральЯнварь 19.09.2018 Автоэкспорт и автоимпорт
    За 7 месяцев
    0
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 19.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2018
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться, но при этом глубина падения сократилась. Так, спотовые […]
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    18.09.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    18.09.2018 Грузооборот через Архангельск
    14.09.2018 «РЖД Логистика» занялась авиаперевозками
    14.09.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.09.2018 Грузооборот через Мурманск
    14.09.2018 Иранский негабарит ПГК
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.09.2018 Контейнерооборот Гонконга
    19.09.2018 Новая реорганизация в Maersk
    18.09.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.09.2018 Новая линия в коридоре «Приморье-2»
    18.09.2018 VGM в блокчейн формате
    17.09.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль втрое
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД