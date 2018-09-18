Грузооборот через Архангельск

Архангельск занимает 4 место по объемам перевалки среди всех портов Арктического региона РФ. Его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 3,64%.
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