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    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    18.09.2018

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2018 года составил 144,9 млрд евро. Это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

    При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли всего на 1% и составили 49,3 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 11,9% до 95,6 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода Россия пока остается на пятом месте. Ее опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.

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