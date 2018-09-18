Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2018 года составил 144,9 млрд евро. Это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли всего на 1% и составили 49,3 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 11,9% до 95,6 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода Россия пока остается на пятом месте. Ее опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.