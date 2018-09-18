Бункерный проект Maersk

A.P. Moller - Maersk и Royal Vopak достигли соглашения о реализации совместной инициативы по обеспечению поставок на суда бункерного топлива с содержанием серы 0,5% в Роттердаме.

Терминал, расположенный на терминале Vopak Terminal Europoort, даст Maersk возможность смешивать, хранить и перегружать различные виды бункера, соответствующие новым требованиям по содержанию серы, которые вступают в силу с 2020 года.

По информации Maersk, отгрузки планируются в объеме порядка 2,3 млн тонн в год, как на собственные суда линии, так и третьим компаниям.

За счет нового терминала Maersk рассчитывает обеспечить около 20% потребности своего флота в бункере.

«Мы уверены, что эта инициатива отчасти успокоит опасения морских перевозчиков, что топлива будет не хватать, а также обеспечит нашу конкурентоспособность на рынке», – отметил Нильс Хенрик Линдегаард, руководитель Maersk Oil Trading.