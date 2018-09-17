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    • Unifeeder увеличивает тоннаж

    17.09.2018

    • Unifeeder выводит контейнеровоз бОльшей вместимости на свой прямой сервис между портами Балтики и Великобритании.

    Как сообщили SeaNews в компании, новое судно вместимостью 800 TEU встанет на сервис с 24 сентября. Оно оптимально подходит для транспортировки 45-футовых контейнеров, которые вмещают на 32% больше паллет, чем стандартные 40-футовые, и ровно столько же груза, сколько стандартный трейлер.

    Помимо увеличения провозной способности из Польши на Великобританию, на модернизированном также сократится транзитное время из Риги.

    Частота сервиса – два раза в неделю.

    Unifeeder увеличивает тоннаж 

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