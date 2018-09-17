Unifeeder увеличивает тоннаж 

Unifeeder выводит контейнеровоз бОльшей вместимости на свой прямой сервис между портами Балтики и Великобритании.

Как сообщили SeaNews в компании, новое судно вместимостью 800 TEU встанет на сервис с 24 сентября. Оно оптимально подходит для транспортировки 45-футовых контейнеров, которые вмещают на 32% больше паллет, чем стандартные 40-футовые, и ровно столько же груза, сколько стандартный трейлер.

Помимо увеличения провозной способности из Польши на Великобританию, на модернизированном также сократится транзитное время из Риги.

Частота сервиса – два раза в неделю.