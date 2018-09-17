MOL и Marubeni подписались на Камчатский СПГ-хаб

Mitsui O.S.K. Lines и Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании с ПАО «Новатэк» по разработке технико-экономического обоснования проекта создания СПГ-терминала на Камчатке.

Напомним, идея заключается в том, чтобы использовать терминал на Камчатке в качестве хаба для перегрузки сжиженного природного газа из Сабетты с газовозов ледового класса на конвенциональные СПГ-танкера.

MOL и Marubeni также подписали соглашение о сотрудничестве с ООО «Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке».