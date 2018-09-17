6 сентября Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) погрузила на судно самый большой в мире винт. Вес груза составлял 110 тонн, диаметр – 10,5 м.

В операции был задействован плавкран «HHLA IV», который обеспечил доставку винта в гавань Вальтерсхоф, где поднял его на борт контейнеровоза «Hyundai Supreme».

Производитель пропеллера – Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG). Каждый год компания отгружает через Гамбург порядка сотни винтов, но такого большого еще не было.

16 августа «Hyundai Supreme» с пропеллером на борту вышел из порта и направился на Дальний Восток. Выгружать пропеллер будут в Пусане.

Оттуда его отправят на верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, где сейчас строится первый из 11 новых контейнеровозов для MSC вместимостью 23 тыс. TEU.