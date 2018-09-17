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    • «РЖД Логистика» увеличила прибыль втрое

    17.09.2018

    • «РЖД Логистика» опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года по РСБУ.

    По информации компании, выручка увеличилась на 32% до 19,9 млрд рублей.

    Операционная прибыль выросла в два раза до 1,3 млрд рублей.

    Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза и составила 901 млн рублей.

    Объем контейнерных перевозок, организованных «РЖД Логистикой» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB), составил 49,4 тыс. TEU. Основная часть этого объема приходится на транзитные перевозки по маршруту Европа – Китай – Европа.

    Для дальнейшего развития этого направления компания подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией China Merchants. «РЖД Логистика» будет отвечать за организацию транзитных контейнерных поездов по территории России, а China Merchants — за формирование контейнерных поездов по маршрутам «станции Китая – Россия – терминалы в странах СНГ» и «станции Китая – Россия – терминалы в странах Европы».

    Соглашения в сфере развития контейнерного экспорта, импорта и транзита также были подписаны с «Российским экспортным центром», ММПК «Бронка» и DB Cargo AG.

    В сегменте промышленной логистики и аутсорсинга «РЖД Логистика» начало работать с такими компаниями как АО «Преображенскнефть», АО «Ургалуголь», ЗАО «Осколцемент» и другими. Заключены договоры с дочерними транспортными компаниями холдингов «Мечел-Транс Восток» и «РН-Транс», на два года продлено сотрудничество с ООО «РусВинил» – совместным предприятием СИБУРа и Solvay по производству поливинилхлорида.

    В сегменте экспедирования «РЖД Логистика» приступила к оказанию услуг таможенного представителя и таможенной очистки грузов.

    Как отмечают в компании, по итогам первого полугодия 2018 года увеличился объем транзитных грузов в универсальном подвижном составе из Узбекистана, «РЖД Логистика» также приступила к экспедированию зерновых грузов в крытых вагонах из Казахстана назначением в порты Азово-Черноморского бассейна. Популярностью у российских клиентов АО «РЖД Логистика» пользовался сервис по перевозке огнеупорных изделий, комбикормов, продукции машиностроения через погранпереход Манчжурия/Забайкальск.

    Кроме того, для развития транзитных перевозок в универсальном подвижном составе компания заключила соглашение с АО «KTZ Express», стороны сотрудничают в сфере организации железнодорожных перевозок по территориям России, Монголии, Казахстана и стран Средней Азии.

    Сервисом по перевозке мелких и сборных партий грузов «РЖД Экспресс» в отчетном периоде воспользовались более 3,5 тысячи клиентов, было заключено 1,2 тыс. договоров, обработано 13,6 тыс. заказов.

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