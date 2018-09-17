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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2018

    17.09.2018

    • На 38 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Сингапуре подешевел газойль.

    Так, в порту Роттердам, по данны

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