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    • Новый газовоз для Ямала

    17.09.2018

    • 11 сентября состоялась церемония имянаречения нового танкера-газовоза ледового класса, построенного для проекта «Ямал СПГ» MOL и China COSCO Shipping.

    Судно, построенное на верфи DSME, получило имя «Владимир Визе» в честь полярного исследователя, океанолога Владимир Визе.

    Технические характеристики судна:

    • Длина – 299 м,
    • Ширина – 50 м,
    • Осадка (во льду) – 12 м,
    • СПГ-танки – мембранного типа,
    • Грузовместимость – 172 тыс. куб. м,
    • Ледовый класс – ARC7 по классификации Российского морского регистра,
    • Максимальная ледопроходимость – 2,1 м при движении кормой.

    Новый газовоз для ЯмалаЭто систершип газовоза «Владимир Русанов», который приступил к работе по вывозу сжиженного природного газа из Сабетты в марте этого года.

    «Владимир Визе» начнет работать на проекте «Ямал СПГ» после сдачи в конце сентября.

    Строительство третьего газовоза серии, по информации MOL, идет по плану, сдача судна намечена в следующем году.

    Помимо СПГ-танкеров ледового класса, у MOL и China COSCO Shipping заказаны под проект четыре конвенциональных газовоза, также на DSME. Сдача судов этой серии намечена на 2019-2020 годы.

     

     

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