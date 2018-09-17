Новый газовоз для Ямала

11 сентября состоялась церемония имянаречения нового танкера-газовоза ледового класса, построенного для проекта «Ямал СПГ» MOL и China COSCO Shipping.

Судно, построенное на верфи DSME, получило имя «Владимир Визе» в честь полярного исследователя, океанолога Владимир Визе.

Технические характеристики судна:

Длина – 299 м,

Ширина – 50 м,

Осадка (во льду) – 12 м,

СПГ-танки – мембранного типа,

Грузовместимость – 172 тыс. куб. м,

Ледовый класс – ARC7 по классификации Российского морского регистра,

Максимальная ледопроходимость – 2,1 м при движении кормой.

Это систершип газовоза «Владимир Русанов», который приступил к работе по вывозу сжиженного природного газа из Сабетты в марте этого года.

«Владимир Визе» начнет работать на проекте «Ямал СПГ» после сдачи в конце сентября.

Строительство третьего газовоза серии, по информации MOL, идет по плану, сдача судна намечена в следующем году.

Помимо СПГ-танкеров ледового класса, у MOL и China COSCO Shipping заказаны под проект четыре конвенциональных газовоза, также на DSME. Сдача судов этой серии намечена на 2019-2020 годы.