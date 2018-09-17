Назначение в Hoegh Autoliners

Развитием продаж и сети агентств Хёг Автлайнерс в Европе и, в частности в России, будет руководить Томаш Лис. Официальное название его новой должности – Agency Sales Manager Europe. Т.Лис приступил к исполнению своих обязанностей с 1 августа 2018 года.

Напомним, ранее Т.Лис с 2009 по 2013 год развивал бизнес Hoegh Autoliners в России и Восточной Европе, затем с 2013 по 2014 год возглавлял Южноамериканский регион и Карибское направление, впоследствии переместился в Мексику и занимался развитием сервисов компании в странах Латинской Америки и особенно на Кубе.

Теперь он вернулся в Осло на новую позицию и, как считают в российском офисе компании, это позитивно скажется на развитии сервиса Хёг Автолайнерс в России.

Как отметил Т.Лис: «Российский рынок вошёл в зону особого интереса компании Хёг Автолайнерс начиная с 2009 года, когда было принято решение открыть представительство компании в России. Моим приоритетом на сегодня является укрепление позиций компании Хёг Автолайнерс в России, а также намерение сделать так, чтобы бренд Хёг Автолайнерс в России ассоциировался у всех исключительно с качественным и надёжным Ро-Ро сервисом как для накатной техники, так и для статичного груза, соединяя Россию с остальными регионами и рынками мира».