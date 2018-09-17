Контейнерооборот лидеров

По итогам 8 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил порядка 27,5 млн TEU.

За отчетный период через причалы порта прошло на 3,8% больше контейнеров, чем в январе-августе 2017 года.

Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 24,3 млн TEU – плюс 11% к аналогичному показателю 2017 года.

В августе этого года Шанхай перевалил 3,48 млн TEU – на 2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,3% больше, чем в июне 2017 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,16 млн TEU (плюс 1% к июлю 2018 и плюс 7,1% к августу 2017 года).