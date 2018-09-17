Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерооборот лидеров

    17.09.2018

    • По итогам 8 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил порядка 27,5 млн TEU.

    За отчетный период через причалы порта прошло на 3,8% больше контейнеров, чем в январе-августе 2017 года.

    Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 24,3 млн TEU – плюс 11% к аналогичному показателю 2017 года.

     

    В августе этого года Шанхай перевалил 3,48 млн TEU – на 2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,3% больше, чем в июне 2017 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,16 млн TEU (плюс 1% к июлю 2018 и плюс 7,1% к августу 2017 года).

    137
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельАрктикаГрузооборотИмпортИюльИюньКаботажМайМартМурманскФевральЭкспортЯнварь 14.09.2018 Грузооборот через Мурманск
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельРекордРостерминалугольЭкспорт 11.05.2018 Итоги работы «Ростерминалугля»
    За апрель
    0
    2018ПиратыСтатистика 25.07.2018 Пиратская статистика
    По данным Международного морского бюро (IMB), в течение первого полугодия 2018 года было зафиксировано 107 инцидентов с участием […]
    0
    2018АпрельГрузооборотГруппа ДелоДелоПортсИюньМайМартФевральЯнварь 01.08.2018 Грузы «Дела»
    Итоги первого полугодия
    0
    2018ГлобальноМайФрахтовые ставки 28.05.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2018
    На 21 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Выросли спотовые ставки на европейском и южноамериканском […]
    0
    2018АпрельАрктикаКонтейнерооборотПОРТСТАТ 26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    В апреле 2018 года
    0
    2018АпрельМартФевральЦветные металлыЭкспортЯнварь 20.06.2018 Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за 4 месяца 2018 года снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным передом […]
    0
    2018КонтейнерооборотФевральФинляндияЯнварь 16.03.2018 Лидеры Финляндии
    По итогам первых двух месяцев 2018 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИюньФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 25.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24
    На 24 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания и балкерами […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЮжная КореяЯнварь 20.08.2018 Контейнерооборот Южной Кореи
    Итоги первого полугодия
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИюльКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 23.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 29, 2018
    На 29 неделе года спотовые ставки практически на всех исследуемых направлениях пошли вниз, рост, если он где и […]
    0
    2018ИтогиМартСеверо-Западное пароходствоФевральЯнварь 28.04.2018 Итоги работы Северо-Западного пароходства
    За первый квартал этого года
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    18.09.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    18.09.2018 Грузооборот через Архангельск
    14.09.2018 «РЖД Логистика» занялась авиаперевозками
    14.09.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.09.2018 Грузооборот через Мурманск
    14.09.2018 Иранский негабарит ПГК
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.09.2018 Новая линия в коридоре «Приморье-2»
    18.09.2018 VGM в блокчейн формате
    17.09.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль втрое
    17.09.2018 Контейнерооборот лидеров
    17.09.2018 Unifeeder увеличивает тоннаж
    17.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2018
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД