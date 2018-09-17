Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2018

На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на европейском трейде глубина падения увеличилась, на средиземноморском – наоборот, сократилась.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 7,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,1%.

Ставки на порты западного побережья США увеличились – на 0,7%, в то время как ставки на порты восточного побережья незначительно сократились – на 0,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив остались без изменений. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию понизились – на 1,3%, на Южную Америку – на 3%.

На внутриазиатском трейде на 37 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки из Китая на западные порты Японии сохранились на уровне позапрошлой недели, на восточные снизились на – 0,9%. Ставки на Южную Корею выросли на 0,6% по сравнению с 36 неделей, ставки на Сингапур остались прежними.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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