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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2018

    17.09.2018

    • На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на европейском трейде глубина падения увеличилась, на средиземноморском – наоборот, сократилась.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 7,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,1%.

    Ставки на порты западного побережья США увеличились  – на 0,7%, в то время как ставки на порты восточного побережья незначительно сократились – на 0,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив остались без изменений. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию понизились – на 1,3%, на Южную Америку – на 3%.

    На внутриазиатском трейде на 37 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки из Китая на западные порты Японии сохранились на уровне позапрошлой недели, на восточные снизились на – 0,9%. Ставки на Южную Корею выросли на 0,6% по сравнению с 36 неделей, ставки на Сингапур остались прежними.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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