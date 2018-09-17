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    • Безработные контейнеровозы

    17.09.2018

    • По состоянию на 3 сентября суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла, но ненамного – на 6,5 тыс. TEU, составив 408,3 тыс. TEU.

    При этом чис

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