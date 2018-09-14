Экспорт удобрений

Российский экспорт минеральных азотных удобрений за январь-июль 2018 года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 7,5 млн тонн.

В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 9,6% до порядка 1,43 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 6,8 млн тонн – на 13% больше, чем за период с января по июль 2017 года, на сумму 1,96 млрд долларов (+24,9%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 21,1% по сравнению с 7 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 4,68 млн тонн.

В денежном выражении их экспорт также снизился – на 8,8% до 1 млрд долларов.