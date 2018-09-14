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    • «РЖД Логистика» занялась авиаперевозками

    14.09.2018

    • Филиал АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону впервые доставил груз с использованием авиатранспорта.

    По информации компании, мультимодальная перевозка в Японию была организована для ООО «Новочеркасский электровозостроительный завод» – крупнейшего отечественного производителя магистральных и промышленных электровозов.

    Груз состоял из двух единиц оборудования – заготовок деталей корпуса ротора. Для обеспечения сохранности их зафиксировали в деревянных ящиках габаритами 2090 х 1100 х 1270 мм. Вес одной грузовой единицы составил 1395 кг.

    «Первая миля» включала автоперевозку с завода изготовителя в городе Новочеркасске Ростовской области до аэропорта Домодедово, где оборудование прошло таможенное оформление и было подготовлено к транспортировке в самолете.

    После прибытия груза в аэропорт Тонокамэ (Япония) была произведена его таможенная очистка и погрузка на автотранспорт. На «последней миле» оборудование было доставлено в город Ига на склад получателя – завода DMG MORI Co. LTD.

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