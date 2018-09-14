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    • Новые краны в Клайпеде

    14.09.2018

    • Klaipedos Smelte, терминальный оператор в порту Клайпеда, разместил заказ на 10 кранов RTG и два причальных перегружателя STS на Konecranes.

    Поставка RTG планируется в ноябре 2019 года, шиптушоров – в декабре 2019. Стоимость контракта стороны не раскрывают.

    Как отмечают в Konecranes, это повторный заказ литовской компании. Сейчас на терминале работают 7 RTG и 3 STS производства Konecranes.

    «Этот заказ – важный компонент нашей долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы стать самым высокопроизводительным контейнерным терминалом на восточной Балтике и стать центром трансшипмента с миллионным контейнерооборотом», – сказал генеральный директор Klaipedos Smelte Римантас Юшка.

    Новые причальные перегружатели будут класса Post-Panamax с вылетом стрелы 52 м, грузоподъемностью 65 тонн и высотой подъема до 42 м, так что они смогут обрабатывать самые большие контейнеровозы, которые планируется вывести на Балтику.

    Грузоподъемность RTG составит 40 тонн, они смогут укладывать контейнеры в штабеля до 7 ярусов и будут оборудованы системами курсовой стабилизации и предупреждения столкновения.

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