Новое судно новой компании

Новая финская судоходная компания Aalto Shipping, начавшая деятельность весной этого года, получит новый балкер ледового класса.

По информации учредителя, Taaleri Plc, судно будет передано в собственность Aalto Shipping в сентябре, оно зафрахтовано на несколько лет начиная с октября этого года.

Балкер получит новое имя – «Airisto» – и будет работать под финским флагом, портом приписки будет Турку.

Старое название судна не раскрывается. Известно, что оно было построено в 2000 годах в Голландии.

В основном судно будет задействовано в Балтийском бассейне с на Северном море.

Напомним, у Aalto Shipping имеются в составе флота два балкера, также голландской постройки, приобретенные на вторичном рынке.