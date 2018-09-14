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    • Новое судно новой компании

    14.09.2018

    • Новая финская судоходная компания Aalto Shipping, начавшая деятельность весной этого года, получит новый балкер ледового класса.

    По информации учредителя, Taaleri Plc, судно будет передано в собственность Aalto Shipping в сентябре, оно зафрахтовано на несколько лет начиная с октября этого года.

    Балкер получит новое имя – «Airisto» – и будет работать под финским флагом, портом приписки будет Турку.

    Старое название судна не раскрывается. Известно, что оно было построено в 2000 годах в Голландии.

    В основном судно будет задействовано в Балтийском бассейне с на Северном море.

    Напомним, у Aalto Shipping имеются в составе флота два балкера, также голландской постройки, приобретенные на вторичном рынке.

     

     

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