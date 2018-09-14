Контейнерные поезда XL

Эффективность и перспективы отправки длинносоставных контейнерных поездов (XL-поездов) обсудили участники 10-го Балтийского транспортного форума в Калининграде.

Как рассказала директор по взаимодействию с органами власти АО ОТЛК ЕРА Лариса Коршунова, на профессиональных площадках Европы вопрос увеличения длины состава обсуждается давно.

«Наверное, 57 условных единиц [сорок один 40-футовый контейнер] – это неправильно, исходя из задач, которые стоят перед нашим профессиональным сообществом», – отметила Л.Коршунова.

В этом году ОТЛК ЕРА продолжает тестовые отправки так называемых XL-поездов (eXtra Long train) в сообщении Китай – Европа – Китай. «Два китайских коротких соединяем в один и его везем, – рассказала Л.Коршунова. – Пока однозначных выводов о том, хорошо это или плохо, мы не сделали, потому что здесь же вопрос не только в технологии, но и в том, что получится по себестоимости. По России мы идем полным маршрутом. Средняя скорость прохождения контейнерного поезда на участке Достык – Брест составляет 1100 км/сутки».

Л.Коршунова привела данные РЖД: «По сети РЖД в последнем отчете звучала длина – 71 условный вагон сейчас, до 1 километра, не говоря только о наших контейнерных поездах, а в целом».

Как отметил первый заместитель начальника службы грузовой работы и ВЭД Белорусской железной дороги Александр Евсюк, инфраструктура и Белорусских, и Российских железных дорог позволяет возить сдвоенные поезда.