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    • Иранский негабарит ПГК

    14.09.2018

    • По информации Санкт-Петербургского филиала ПГК, вес груза составлял более 125 тонн. Перевозка былав выполнена в августе, в общей сложности груз преодолел расстояние в 4 623 км, время в пути составило 20 дней.

    «Для транспортировки этого крана мы разработали специальную логистическую схему, проконтролировали процесс погрузки и обеспечили экспедирование на всем пути следования. К месту назначения кран следовал своим ходом, в целях безопасности его сопровождала длиннобазная платформа, на которой было установлено специальное устройство для укладки стрелы крана», – рассказал заместитель директора филиала по коммерции Владимир Стафеев.

    Железнодорожный кран Takraf EDK-500 предназначен для погрузо-разгрузочных работ габаритных одиночных массивных грузов весом до 80 тонн. В России кран прошел ремонт и был выставлен на продажу, его новым владельцем стала иранская строительная компания Arshinkooh Company.

    Груз следовал со станции Псков-Товарный Октябрьской железной дороги транзитом по территории России через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан на станцию Мешхед Иранских железных дорог.

    Опыт перевозки тяжеловесной крупногабаритной техники у Санкт-Петербургского филиала, отмечают в компании, есть: с 2015 по 2016 годы специалисты филиала организовали транспортировку шести железнодорожных кранов из России в Азербайджан.

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