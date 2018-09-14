Иранский негабарит ПГК

По информации Санкт-Петербургского филиала ПГК, вес груза составлял более 125 тонн. Перевозка былав выполнена в августе, в общей сложности груз преодолел расстояние в 4 623 км, время в пути составило 20 дней.

«Для транспортировки этого крана мы разработали специальную логистическую схему, проконтролировали процесс погрузки и обеспечили экспедирование на всем пути следования. К месту назначения кран следовал своим ходом, в целях безопасности его сопровождала длиннобазная платформа, на которой было установлено специальное устройство для укладки стрелы крана», – рассказал заместитель директора филиала по коммерции Владимир Стафеев.

Железнодорожный кран Takraf EDK-500 предназначен для погрузо-разгрузочных работ габаритных одиночных массивных грузов весом до 80 тонн. В России кран прошел ремонт и был выставлен на продажу, его новым владельцем стала иранская строительная компания Arshinkooh Company.

Груз следовал со станции Псков-Товарный Октябрьской железной дороги транзитом по территории России через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан на станцию Мешхед Иранских железных дорог.

Опыт перевозки тяжеловесной крупногабаритной техники у Санкт-Петербургского филиала, отмечают в компании, есть: с 2015 по 2016 годы специалисты филиала организовали транспортировку шести железнодорожных кранов из России в Азербайджан.