Грузооборот через Мурманск

Порт Мурманск является лидером по объему перевалки среди всех портов Арктического бассейна РФ, его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 66,88%.
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