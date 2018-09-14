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    • Грузооборот через Мурманск

    14.09.2018

    • Порт Мурманск является лидером по объему перевалки среди всех портов Арктического бассейна РФ, его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 66,88%.

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