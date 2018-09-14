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    • Грузооборот портов Южного региона РФ

    14.09.2018

    • Грузооборот портов Южного региона в июле этого года увеличился относительно аналогичного месяца прошлого года на 8,4%. По всем направлениям наблюдается положител

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