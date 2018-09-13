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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 37 2018

    13.09.2018

    • Судовладельцы в текущих рыночных условиях предпочитают выжидать, поскольку в последнее время количество грузов на рынке с каждым днем медленно, но растет. 

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