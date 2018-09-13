«ТрансКонтейнер» зарегистрировал монгольскую дочку

ПАО «ТрансКонтейнер» зарегистрировало дочернее общество КОО «ТрансКонтейнер Монголия» в Улан-Баторе. По информации компании, такое решение было принято Советом директоров Общества в июле 2018 года в рамках инициативы развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

КОО «ТрансКонтейнер Монголия» будет заниматься экспедированием перевозок грузов в контейнерах по территории Монголии, управлять и осуществлять диспетчерский контроль над вагонным и контейнерным парком «ТрансКонтейнера» на территории Монголии и ключевых пограничных переходах, а также выстраивать технологическое взаимодействие с компаниями-экспедиторами монгольского транспортного рынка.

ПАО «ТрансКонтейнер», напомнили в компании, давно сотрудничает с правительством Монголии и Китая в части формирования единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора – «Экономический пояс Шелкового пути» как части глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В 2017 году был подписан меморандум, согласно которому стороны договорились активно развивать контейнерные перевозки в международном железнодорожном сообщении для привлечения дополнительных объемов грузов на маршруты, проходящие по территории России и Монголии.