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    • «ТрансКонтейнер» зарегистрировал монгольскую дочку

    13.09.2018

    • ПАО «ТрансКонтейнер» зарегистрировало дочернее общество КОО «ТрансКонтейнер Монголия» в Улан-Баторе. По информации компании, такое решение было принято Советом директоров Общества в июле 2018 года в рамках инициативы развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

    КОО «ТрансКонтейнер Монголия» будет заниматься экспедированием перевозок грузов в контейнерах по территории Монголии, управлять и осуществлять диспетчерский контроль над вагонным и контейнерным парком «ТрансКонтейнера» на территории Монголии и ключевых пограничных переходах, а также выстраивать технологическое взаимодействие с компаниями-экспедиторами монгольского транспортного рынка.

    ПАО «ТрансКонтейнер», напомнили в компании, давно сотрудничает с правительством Монголии и Китая в части формирования единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора – «Экономический пояс Шелкового пути» как части глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь».

    В 2017 году был подписан меморандум, согласно которому стороны договорились активно развивать контейнерные перевозки в международном железнодорожном сообщении для привлечения дополнительных объемов грузов на маршруты, проходящие по территории России и Монголии.

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