Ответственность ужесточат

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 11 сентября 2018 года №1914-р «О внесении в Госдуму законопроекта об усилении административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил плавания на морском и внутреннем водном транспорте».

Согласно справке к документу, законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за нарушения правил использования воздушного пространства и за нарушения правил плавания на морском и внутреннем водном транспорте.

Цель законопроекта – повысить эффективность действий по предупреждению и снижению количества административных правонарушений, аварий и катастроф на воздушном, морском и внутреннем водном транспорте.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания» подготовлен Минтрансом России.

Минтранс России отмечает, что количество случаев нарушения правил использования воздушного пространства растёт. Большинство авиационных катастроф и аварий происходят с воздушными судами, принадлежащими физическим лицам.

Большое количество нарушений фиксируется также на морском и внутреннем водном транспорте, в том числе предусмотренных частью 1 статьи 11.7 КоАП (нарушение правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков) и частью 1 статьи 11.8 КоАП (управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра, либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания).

Причиной 84% аварий является человеческий фактор, в том числе пренебрежение положениями правил плавания.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 6 сентября 2018 года.

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