Новый розовый 14-тысячник

Объединенный японский контейнерный перевозчик ONE принял контейнеровоз «ONE Aquila».

Судно вместимостью 14 тыс. TEU построено на верфи Куре корпорации Japan Marine United Corporation. Судовладельцем (на правах субаренды) является Nippon Yusen Kaisha.

По информации ONE, форма корпуса судна позволяет оптимизировать эффективность использования грузового пространства за счет уменьшения объемов машинного отделения.

Главный двигатель предусматривает работу в двух режимах, благодаря чему можно сэкономить на бункере и сократить атмосферные выбросы.

На мостике установлена интегрированная система управления, в которой консолидированы функции всех систем судна.

Конструкция мостика дает более широкий обзор в боковой части, что повышает уровень безопасности при швартовных операциях.

«ONE Aquila» будет работать на сервисе PN3 альянса THE Alliance между портами Азии и западного побережья Северной Америки в ротации: Гонконг – Янтьян – Нинбо – Шанхай – Пусан – Принс-Руперт – Ванкувер – Сиэтл – Пусан – Кванъянг – Гонконг.