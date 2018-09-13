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    • Награды победителям

    13.09.2018

    • 12 сентября во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018», титульным спонсором которой является ПАО «Совкомфлот».

    Как сообщили в компании, участие в церемонии приняли президент РФ Владимир Путин, под патронатом которого проходит это международное соревнование, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

    В.Путин вручил капитану парусника «Надежда» Сергею Воробьеву приз за первое место, которое российское судно заняло среди парусников класса А в ходе гонки из корейского порта Йосу  во Владивосток.

    Синдзо Абэ вручил представителям парусника «Koreana» (Республика Корея) награду «Международное морское братство». Ли Нак Ен наградил экипаж судна «Kaiwo Maru» (Япония) призом «За вклад в развитие парусных традиций и морского дела». Моряки парусника «Qingdao Team» (КНР) стали обладателями приза «За волю к победе», который они получили из рук Халтмаагийна Баттулги.  Си Цзиньпин вручил награды Софье Даниленко и Илье Соловейчику, победителям детско-юношеской регаты, участие в которой приняли представители региональных парусных клубов и школ.

    Ряд участников соревнований также был награжден в рамках торжественной церемонии закрытия регаты, которая прошла в тот же день на Корабельной набережной Владивостока. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, председатель регаты Эйнар Корвин, директор регаты Майк Боулз, президент Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков.

    Обладателем одной из самых престижных наград регаты – «Приза Дружбы» за значительный вклад в развитие международного сотрудничества и взаимопонимания – стал экипаж учебного парусника «Bima Suci» (Индонезия). И.Тонковидов также вручил капитану индонезийского судна специальный памятный подарок в честь первого дня рождения судна – оно было построено в сентябре 2017 года.

    Приз за первое место в гонке парусников классов B и D был вручен экипажу «Koreana». Второй и третий приз получили парусники «Ami» (Япония) и «Командор Беринг» (Россия) соответственно.

    Также в рамках церемонии было объявлено имя победителя Future Green Ocean Competition – конкурса фотографий, сделанных экипажами судов и посвященных защите экологии моря. Обладателем награды стал Константин Норцев, кадет МГУ им. адмирала Г.И.Невельского, который провел регату в составе экипажа «Надежды».

    14 сентября мероприятия регаты во Владивостоке завершатся «Парадом парусов»: все суда-участники в парадном строю под парусами и с флагами расцвечивания пройдут по акватории Амурского залива.

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