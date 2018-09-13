Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 7 месяцев этого года составил более 11,1 млн тонн — это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов увеличились – на 18,2% до 2,6 млрд долларов.

Необработанных лесоматериалов в январе-июле отгрузили на 4,5% меньше — их объем достиг 10,5 млн кубометров. При этом в денежном выражении экспорт необработанных лесоматериалов вырос на 5,8% и составил 885,9 млн долларов.

Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок увеличились в отчетном периоде текущего года на 8,8%, достигнув почти 1,6 млн кубометров. В стоимостном выражении ее экспорт увеличился по сравнению с прошлогодним годом на 27,3% — до 807,7 млн долларов.

Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, вырос на 2,2% до 1,2 млн тонн. При этом в стоимостном выражении ее экспорт увеличился существеннее – на 49,8% и составил 858,4 млн долларов.

Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 655,7 тыс. тонн, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги вырос — на 29,1% до 343,8 млн долларов.