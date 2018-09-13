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    • Контейнерооборот Южного региона РФ

    13.09.2018

    • В июле контейнерооборот в Южном регионе увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Практически по всем направлениям отмечена положитель

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