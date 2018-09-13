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    • Когда статус товаров ЕАЭС может быть утрачен

    13.09.2018

    • В ходе 10-го Балтийского транспортного форума советник отдела таможенных операций и таможенного контроля департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Сергей Соколов рассказал о проектах решений Евразийской экономической комиссии, планируемых к принятию в этом году.

    В частности, он отметил, что комиссии предоставлено право определять случаи, помимо установленных Кодексом, когда товары Союза при их перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с одной части территории Союза на другую часть территории Союза через «третьи» страны утрачивают статус товаров Союза и при ввозе на территорию Союза рассматриваются как иностранные товары.

    «Справедливости ради отмечу, что в Кодексе на сегодняшний день закреплен только один такой случай – когда в пути следования по территории иностранного государства с товарами совершены грузовые операции, в результате которых изменены (удалены, уничтожены) таможенные пломбы и печати без разрешения таможенных органов Союза», — сказал С.Соколов.

    «Анализируя данную компетенцию, в том числе вместе с представителями государственных органов и бизнес-сообществ государств – членов Союза, мы пришли к выводу, что установление иных случаев зачастую может привести к формальному изменению статуса товаров, что повлечет за собой серьезные финансовые и репутационные издержки для хозяйствующих субъектов при том, что фактически с товаром никаких манипуляций, влекущих изменение статуса, на территории иностранного государства не проводилось», — продолжил С.Соколов.

    Комиссия неоднократно обращала внимание сторон на важность вопроса, его чувствительность для взаимной торговли в рамках Союза, необходимость оценки всех возможных последствий.

    Результатом этой тесной работы стала поддержка сторон, что на данном этапе не нужно устанавливать иные случаи утраты статуса товаров Союза.

    Однако есть готовность вернуться к этому вопросу дополнительно, когда у сторон сформируется определенная практика и при выявлении системных нарушений перемещения товаров Союза через территорию «третьих» стран.

    «Таким образом, можно сказать, что мы имеем хороший пример, когда отсутствие дополнительных правовых рамок для хозяйствующих субъектов не повлечет возникновение «белых пятен», а скорее сохранит предсказуемость условий перемещения товаров», — резюмировал С.Соколов, подчеркивая, что этот проект решения особенно чувствителен для Калининградской области.

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