Завершена ледокольная проводка контейнеровоза Maersk

По информации «Росатомфлота», 11 сентября атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку контейнеровоза «Venta Maersk», следующего с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

Ледокол обеспечил безопасный переход судна от кромки льдов Восточно-Сибирского моря до кромки льдов в море Лаптевых.

«8 сентября атомоход «50 лет Победы» взял контейнеровоз под проводку, – рассказал начальник оперативного отдела флота – начальник штаба морских операций «Росатомфлота» Владимир Арутюнян. – Караван благополучно проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов. Нареканий со стороны капитана и компании-судовладельца по качеству проводки нет».

По информации «Росатомфлота», в настоящее время контейнеровоз продолжает рейс самостоятельно. Часть груза «Venta Maersk» доставит в порт Бремерхафен, а завершит свой маршрут в Санкт-Петербурге. Ориентировочная дата прихода – 27 сентября 2018 года.