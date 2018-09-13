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    • Завершена ледокольная проводка контейнеровоза Maersk

    13.09.2018

    • По информации «Росатомфлота», 11 сентября атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку контейнеровоза «Venta Maersk», следующего с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

    Ледокол обеспечил безопасный переход судна от кромки льдов Восточно-Сибирского моря до кромки льдов в море Лаптевых.

    «8 сентября атомоход «50 лет Победы» взял контейнеровоз под проводку, – рассказал начальник оперативного отдела флота – начальник штаба морских операций «Росатомфлота» Владимир Арутюнян. – Караван благополучно проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов. Нареканий со стороны капитана и компании-судовладельца по качеству проводки нет».

    По информации «Росатомфлота», в настоящее время контейнеровоз продолжает рейс самостоятельно. Часть груза «Venta Maersk» доставит в порт Бремерхафен, а завершит свой маршрут в Санкт-Петербурге. Ориентировочная дата прихода – 27 сентября 2018 года.

     

     

     

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