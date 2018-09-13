Дотянуться до Скандинавии

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    13.09.2018

    • По итогам семи месяцев этого года на транзитных сервисах по маршруту Китай-Европа-Китай АО «ОТЛК ЕРА» перевезла 128 тыс. TEU, рассказала в ходе 10-го Балтийского транспортного форума директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова.

    «Если сравнивать с предыдущими годами, то за два года мы приросли в 3,5 раза. По итогам 2015 года – это было 46 тыс. TEU, в 2017 году нам удалось добиться показателя 176 тыс. ДФЭ», – сказал она.

    Однако, отметила Л.Коршунова, это не тот уровень, на который способна выйти компания. «Пара поездов в неделю [в Калининградской области] – это, конечно, не те объемы, на которые мы рассчитываем. Но мы существенно зависим от позиции грузовладельца: мы везем так, как он диктует нам».

    «По итогам этого года мы рассчитываем в общем перевезти 250 тыс. TEU. На такой результат мы сейчас и нацелены. Мы продолжаем расти, объемы торговли между Китаем и Европой также растут. По итогам этого года предполагается, что взаимная торговля между Китаем и Европой составит 23 млн TEU», – пояснила Л.Коршунова.

    По словам Л.Коршуновой, такого роста объемов перевозок ОТЛК ЕРА удалось добиться расширением географии клиентов в Китае и Европы. «Увеличилось число китайских провинций, которые выступают точками зарождения грузопотоков и точками формирования контейнерных поездов, которые мы сопровождаем по территории Евразийского союза», – отметила она.  

    Кроме того, ключевым показателем сервиса Китай – Европа Л.Коршунова называет его скорость. «Совместно с акционерами мы добились скорости по нашему маршруту, а это почти 5,5 тыс. км, – 1100 км/в сутки. Соответственно, преодолеваем мы это расстояние чуть больше чем за пять суток. С другой стороны, мы активно занимались внедрением технологий, снижением издержек. И уже сегодня стоимость нашего маршрута по колее 1520 максимально приблизилась к ставке морского фрахта».

    Другим перспективным направлением, которое ОТЛК ЕРА сейчас тоже активно прорабатывает, Л.Коршунова назвала мультимодальные перевозки с задействованием инфраструктуры Калининграда и Балтийска. «Тем самым мы сможем дотянуться и до скандинавских портов – Норвегии и Швеции. Все будет зависеть от того, как быстро наши клиенты захотят этот маршрут опробовать, – отметила Л.Коршунова. – И это позитивный тренд, который нужно сохранить и развивать».

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