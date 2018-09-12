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    • Экспорт угля и кокса

    12.09.2018

    • Российский экспорт каменного угля за январь-июль 2018 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 108,5 млн тонн.

    Отметим, что в июле было вывезено порядка 11,5 млн тонн угля, что на 40,8% меньше предыдущего месяца.

    По данным ФТС, за 7 месяцев этого года угля вывезли на сумму 8,98 млрд долларов – на 22,5% больше, чем годом ранее.

    Объем экспорта кокса и полукокса по итогам января-июля 2018 года, напротив,  снизился на 8,5% до 1,63 млн тонн.

    В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 17,9% до 416,4 млн долларов.

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