Экспорт угля и кокса

Российский экспорт каменного угля за январь-июль 2018 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 108,5 млн тонн.

Отметим, что в июле было вывезено порядка 11,5 млн тонн угля, что на 40,8% меньше предыдущего месяца.

По данным ФТС, за 7 месяцев этого года угля вывезли на сумму 8,98 млрд долларов – на 22,5% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам января-июля 2018 года, напротив, снизился на 8,5% до 1,63 млн тонн.

В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 17,9% до 416,4 млн долларов.