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    • «Совкомфлот» подписался с «Внешэкономбанком» и «ВЭБ-лизингом»

    12.09.2018

    • 12 сентября в рамках IV Восточного экономического форума состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПАО «Совкомфлот», государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «ВЭБ-лизинг».

    Участие в подписании приняли генеральный директор – председатель gравления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

    По информации «Совкомфлота», соглашение предусматривает готовность сторон совместно участвовать в реализации проектов по строительству судов на российских верфях, а также проектов в области импортозамещения, исходя из накопленного компанией «Совкомфлот» опыта серийного строительства технологически сложных судов на отечественных предприятиях. Подписанный документ предусматривает рассмотрение возможности финансовой поддержки внедрения инноваций и высоких технологий, повышения энергоэффективности и энергосбережения судов, построенных на отечественных верфях.

    Компании имеют положительный опыт сотрудничества при строительстве по заказу группы «Совкомфлот» на «Адмиралтейских верфях», Санкт-Петербург двух уникальных арктических челночных танкеров («Михаил Ульянов», «Кирилл Лавров»), которые успешно эксплуатируются под государственным флагом Российской Федерации в рамках реализации шельфового проекта «Приразломное» (оператор – «Газпром нефть»).

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