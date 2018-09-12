«Совкомфлот» подписался с «Внешэкономбанком» и «ВЭБ-лизингом»

12 сентября в рамках IV Восточного экономического форума состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПАО «Совкомфлот», государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «ВЭБ-лизинг».

Участие в подписании приняли генеральный директор – председатель gравления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

По информации «Совкомфлота», соглашение предусматривает готовность сторон совместно участвовать в реализации проектов по строительству судов на российских верфях, а также проектов в области импортозамещения, исходя из накопленного компанией «Совкомфлот» опыта серийного строительства технологически сложных судов на отечественных предприятиях. Подписанный документ предусматривает рассмотрение возможности финансовой поддержки внедрения инноваций и высоких технологий, повышения энергоэффективности и энергосбережения судов, построенных на отечественных верфях.

Компании имеют положительный опыт сотрудничества при строительстве по заказу группы «Совкомфлот» на «Адмиралтейских верфях», Санкт-Петербург двух уникальных арктических челночных танкеров («Михаил Ульянов», «Кирилл Лавров»), которые успешно эксплуатируются под государственным флагом Российской Федерации в рамках реализации шельфового проекта «Приразломное» (оператор – «Газпром нефть»).