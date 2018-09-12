Пик спонтанных покупок

По итогам 8 месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились на 16,2% и составили более 1,140 млн единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в августе продажи выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 11% до 147,4 тыс. автомобилей.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля, – прокомментировал итоги августа председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года».

Бессменный лидер российского авторынка Lada в августе увеличила продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,4% (до 28,7 тыс. автомобилей), занимающий второе место KIA – на 25,3% (до 18,9 тыс. авто). Третий по объемам продаж Hyundai также нарастил продажи по сравнению с августом прошлого года на 4,1% (до 13,9 тыс. авто). На четвертом месте — Renault, продажи марки в августе выросли на 3,3% (до 11,5 тыс. авто). Замыкает пятерку Toyota – плюс к августу прошлого года 23,3% (до 9,7 тыс. авто)/

Наиболее чувствительно упали в августе продажи у коммерческих автомобилей FIAT (-85%), Citroёn (-75%), коммерческих автомобилей Foton (-62%), smart (-49%) и коммерческих автомобилей Isuzu (-34%). В то же время, существенно увеличили продажи такие бренды как коммерческие автомобили Hyundai (в 12 раз), Genesis (в 3,8 раза), Zotye (в 3,3 раза), HTM (в 2,5 раза), Changan (в 2,4 раза) и Honda (в 2,1 раза).