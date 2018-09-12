О ходе строительства порта Пионерский

Потенциал будущего международного морского терминала в Пионерском внушителен — 225 тысяч круизных пассажиров в год. Об этом сообщил заместитель директора Северо-Западного филиала – начальник Калининградского управления ФГУП «Росморпорт» Андрей Мошков в ходе экскурсии участников 10-го Балтийского транспортного форума на строительную площадку будущего терминала.

«Однако надо понимать, что это пропускная способность, а не планируемый охват, — пояснил А.Мошков. — На сегодня мы ориентируемся на рынки соседних Клайпеды и Гданьска. Эти порты суммарно ежегодно принимают порядка 90 тысяч круизных пассажиров. Это объективный рынок, в общем, давайте поступательно двигаться к озвученным цифрам».

«Уже идет строительство фундамента под здание пассажирского терминала, это довольно серьезное сооружение. Буквально недавно согласовали внешний облик, теперь ждем согласование с муниципалитетом, — рассказал А.Мошков. — Все, что касается пассажирского терминала, — это обязательства инвестора. Сумма обязательств в инвестиционной части — до 850 млн рублей. Это не федеральная собственность. Федеральная – это гидротехнические сооружения, элементы пункта пропуска».

По словам А.Мошкова, сейчас идет создание искусственного земельного участка. Идет к демонтажу 158 метров производственного причала. Забиты анкерные сваи, уже установлены анкерные тяги. Идет бетонирование непосредственно шпунта и затем будет произведено замоноличевание этого причала. Внутренняя гавань тоже расширяется. «Было принято решение о создании двух искусственных участков общей площадью порядка 5 га за счет дноуглубления. То есть общий объем грунта, который необходимый для образования искусственных земель около 1 млн куб. м необходим. По образованию акватории – 1 млн 250 тыс. Это дает возможность нам принять полную судовую партию парома полной вместимости до 40 тыс. ед. в каждом направлении», — отметил А.Мошков.

Строящийся терминал является и паромным. «Мы знаем, что сейчас через порт Клайпеда отгружается до 80 тыс. российской техники, российского груза по году. Амбициозные цели, конечно, переориентировать в том числе и эти грузопотоки. Поэтому одна из задач проектирования была в том, чтобы пропускная способность этого терминала была рассчитана уже на существующий поток накатной техники, то есть уже 80 тыс. ед.», — пояснил А.Мошков.

«Сейчас мы наращиваем причальную стенку, и вот почему, — объяснил А.Мошков. — В настоящее время 78% круизных пассажиров в мире путешествуют на судах длиной свыше 250 метров. В Калининградской же области единственный паромный комплекс — в порт Балтийск — способен принимать суда до 205 метров в длину. То есть мы понимаем, что 78% круизных пассажиров даже при желании в принципе не могут зайти в порт Калининград в настоящее время. Поэтому единственный выход, если мы хотим хоть как-то заявляться на этом рынке, это строить причал длиной не менее 350 метров, а лучше два таких причала, чем мы сейчас и занимаемся». Он отметил, что общая длина причальной линии будущего терминал составит 725 м.

Также он отметил, что количество круизных лайнеров, которые заходят в Калининградскую область, мизерное. «Раньше было до десяти судов в год, а в этом году зашло всего три судна с пассажирами, — уточнил Мошков. – Однако были заключены соответствующие соглашения намерения с MSC Cruises, которая подтверждает намерения о заходе до 3.5 тыс. пассажиров в рамках круизного маршрута из Германии еженедельно в случае реализации этого проекта.

Для краткосрочного путешествия по Калининградской области иностранным туристам на сегодня не требуется визы. Суть в схеме «72 часа без визы», когда иностранный турист без российской визы может вылететь из Калининграда в Москву, Петербург или Казань, посетив там достопримечательности, а затем вернуться на свой круизный лайнер, когда тот уже зайдет в Петербург как в конечный порт круиза. «Это стандартный маршрут, когда он идет с запада на восток», — сказал А.Мошков.

Ну, а мы публикуем несколько фотографий с места строительства будущего порта.