«Новатэк» создает СП с «Росатомом»

12 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о намерениях в отношении создания совместного предприятия.

По информации «Новатэка», меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «Новатэка» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения.

«У нас есть уже успешный опыт работы с «Росатомом» по обеспечению ледокольной проводкой газовозов нашего проекта «Ямал СПГ», – отметил Л.Михельсон, – Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути, что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом».