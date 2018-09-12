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    • «Новатэк» создает СП с «Росатомом»

    12.09.2018

    • 12 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о намерениях в отношении создания совместного предприятия.

    По информации «Новатэка», меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «Новатэка» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения.

    «У нас есть уже успешный опыт работы с «Росатомом» по обеспечению ледокольной проводкой газовозов нашего проекта «Ямал СПГ», – отметил Л.Михельсон, – Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути, что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом».

     

     

     

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