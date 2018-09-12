Меморандум по «Балтийскому СПГ»

12 сентября во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иидзимы.

По информации «Газпрома», стороны обсудили ход сотрудничества по проекту «Сахалин-2» и перспективы взаимодействия компаний. В частности, речь шла о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода проекта «Сахалин-2». Алексей Миллер и Масами Иидзима также рассмотрели перспективы взаимодействия в области мало- и среднетоннажного СПГ на Дальнем Востоке.

В рамках встречи ПАО «Газпром» и Mitsui & Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ».