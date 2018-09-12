Информационно-аналитическое агентство

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    • К китайскому транзиту готовы

    12.09.2018

    • До конца 2018 года контейнерооборот ООО «Балтийская стивидорная компания» составит 190 тыс. TEU. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора компании Алексей Павлов в ходе 10-го Балтийского транспортного форума в Калининграде.

    «Это абсолютный максимум за все время нашей работы, – сказал он. – Мы планируем и дальнейший рост грузооборота, в первую очередь за счет привлечения китайского транзита».

    Увеличение грузооборота можно спрогнозировать и за счет подписанных соглашений Калининградской областью с портами Германии, в том числе с Мукраном и Ростоком, а также с железнодорожными перевозчиками. «В этой связи мы готовы приступить к организации транзита», – отметил А.Павлов, предложив партнерам альтернативный вариант доставки грузов из Китая в Европу через Балтийск.

    «Чем удобен с точки зрения нашей и наших партнеров именно этот альтернативный маршрут? Во-первых сохраняется требуемая скорость доставки контейнеров. Общая скорость транзитного времени доставки из Китая до портов Европы должна удовлетворять требования заказчиков, – считает А.Павлов. – Кроме того, наши немецкие партнеры гарантируют разветвленную железнодорожную сеть, в частности, из Ростока и Засница, в том числе и на Скандинавию. Поэтому, с нашей точки зрения, мы можем очень существенно дополнить железнодорожный маршрут, который идет сейчас через Дзержинскую, Черняховск. Как альтернативу мы предлагаем вариант через порт Балтийск и через Калининградский морской торговый порт».

    По информации А.Павлова, в настоящее время терминалы БСК способны переваливать 400 тыс. TEU. И эта цифра эта не окончательная. «Для этого мы должны закончить реконструкцию причала, – сказал он. – Планируемый срок – конец сентября этого года, а также в планах приобрести четвертый мобильный портовый кран. Его поставка ожидается в начале 2019 года. Эти меры позволят осуществлять одновременную обработку двух контейнеровозов на двух причалах со скоростью 34 контейнера в час на каждом».

    «Я понимаю, что-то подобное я говорил на прошлом форуме, когда мы должны были до конца 2017 года закончить реконструкцию причала, уже конец 2018. Мы столкнулись с техническими пробелами, которые связаны с конструкцией самого причала, – объяснил А.Павлов. – Та технология работы, предусмотренная проектом, неосуществима, поэтому пришлось менять технологию. Это привело к удорожанию, соответственно, порядка семи месяцев мы практически законсервировали реконструкцию. В настоящие время уже монтируется верхнее покрытие».

    «Также у нас имеется в распоряжении смежная площадка в собственности 14,3 га, которую мы планируем задействовать под площадку единовременного хранения контейнеров вместимостью 10 тыс. TEU. Вдоль площадки проходят два жд пути, и мы планируем там еще два пути построить, куда мы можем поставит еще один рельсовый кран, в случае, если произойдет увеличение китайского транзита. При среднем времени хранения контейнеров на площадке 7 суток мы сможем достичь грузооборота до 600 тыс. TEU в год, но сам транзит не предполагает такого длительного срока хранения на складской площадке. При оборачиваемости контейнеров двое суток возможно достичь грузооборота и 1,2-1,5 млн TEU по году», – резюмировал А.Павлов.

     

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