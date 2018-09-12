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    • Контейнероборот портов Малайзии

    12.09.2018

    • Совокупный контейнерооборот Малайзии по итогам первого полугодия 2018 года составил 12 млн TEU.  Это на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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