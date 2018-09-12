Контейнерная линия Балтийск – Засниц

Появится ли паромная линия Балтийск – Засниц – этот вопрос интересовал участников 10-го Балтийского транспортного форума, который прошел в Калининграде.

«В паромном сообщении Балтийск – Засниц немецкую сторону больше интересуют контейнеры и туристы, чем грузовое сообщение», – сообщил заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления Андрей Мошков.

«В прессе, калининградской и федеральной, появилась информация о возобновлении паромного сообщения с немецким портом Засниц. Однако пресса немного неправильно процитировала. Сейчас у нас («Росморпорта») действительно заключено соглашение с портом Мукран-Засниц. Но их интересуют больше контейнерные перевозки. Сейчас управляющая компания нашла небольшое судно вместимостью 160 TEU – на данном этапе они не хотят сильно рисковать. И в качестве пробных, тестовых рейсов они готовы попробовать это направление именно в контейнерном сообщении».

«Если говорить о грузопассажирском сообщении, немецкая сторона заинтересована в этом, но акценты в этом несколько изменились. Сейчас немецкую сторону интересуют, в первую очередь, именно туристы и использование 72-часового безвизового режима. Той стороне более интересно развитие пассажирского паромного сообщения. Тогда как грузовое сообщение больше интересно было бы Килю и Гамбургу», — отметил А.Мошков.