Глава Росморречфлота встретился с Maersk

По информации пресс-службы Росморречфлота, на полях IV Восточного экономического форума 11 сентября состоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта РФ – руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова с топ-менеджментом Maersk.

Представители компании проинформировали о деталях и задачах первого пробного сквозного прохода нового контейнерного судна ледового класса компании «Venta Maersk» по Северному морскому пути. Рейс предусматривает поставку крупной партии российской рыбы с Дальнего Востока в рефконтейнерах в Санкт-Петербург.

По итогам пробного рейса Maersk планирует осуществить оценку коммерческих преимуществ транспортировки по Севморпути дальневосточной рыбы на основные потребительские рынки в европейской части России по сравнению с уже использующимся южным маршрутом через Суэцкий канал.

В рамках встречи также обсуждались состояние и тенденции развития мирового рынка морских грузоперевозок, в том числе с учетом предстоящего ужесточения международных экологических требований к судовому топливу.