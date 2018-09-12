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    • Глава Росморречфлота встретился с Maersk

    12.09.2018

    • По информации пресс-службы Росморречфлота, на полях IV Восточного экономического форума 11 сентября состоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта РФ – руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова с топ-менеджментом Maersk.

    Представители компании проинформировали о деталях и задачах первого пробного сквозного прохода нового контейнерного судна ледового класса компании «Venta Maersk» по Северному морскому пути. Рейс предусматривает поставку крупной партии российской рыбы с Дальнего Востока в рефконтейнерах в Санкт-Петербург.

    По итогам пробного рейса Maersk планирует осуществить оценку коммерческих преимуществ транспортировки по Севморпути дальневосточной рыбы на основные потребительские рынки в европейской части России по сравнению с уже использующимся южным маршрутом через Суэцкий канал.

    В рамках встречи также обсуждались состояние и тенденции развития мирового рынка морских грузоперевозок, в том числе с учетом предстоящего ужесточения международных экологических требований к судовому топливу. 

     

     

     

     

     

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