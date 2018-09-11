Sea Connect пришел на «Моби Дик»

С августа этого года Sea Connect добавил к основным терминалам на своем сервисе между портами Европы и Санкт-Петербургом терминал «Моби Дик».

Частота сервиса – два раза в неделю. Судозаходы на «Моби Дик» осуществляются еженедельно, ротация: Роттердам (среда) – Гамбург (пятница) – «Моби Дик» (понедельник).

По мнению Алексея Мачерета, менеджера по продажам агентства Sea Connect в Петербурге, терминал может быть привлекателен для участников внешнеэкономической деятельности, так как имеет большой опыт работы с shortsea грузами.