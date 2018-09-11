DFDS принимает контейнеры

DFDS начал принимать к перевозке на линии Киль – Санкт-Петербург генеральные грузы в контейнерах.

Как рассказали SeaNews в российском представительстве компании, на первом этапе принимаются импортные контейнеры, в перспективе будут приниматься также грузы в экспортном направлении.

Сервис еженедельный, в Петербурге судозаходы осуществляются на терминал «Петролеспорт» по вторникам, в Киль судно приходит в субботу. Транзитное время составляет 3-4 дня.

«Такая потребность уже давно созрела, и мы рады реализовать данную опцию для наших клиентов. Среди преимуществ отправки контейнеров на ро-ро линии следует отметить стабильное расписание, небольшое транзитное время и повышенные сроки нормативного хранения на Ро-Ро терминалах «Петролеспорт» и в Киле», – отметили в компании.