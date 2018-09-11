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    • DFDS принимает контейнеры

    11.09.2018

    • DFDS начал принимать к перевозке на линии Киль – Санкт-Петербург генеральные грузы в контейнерах.

    Как рассказали SeaNews в российском представительстве компании, на первом этапе принимаются импортные контейнеры, в перспективе будут приниматься также грузы в экспортном направлении.

    Сервис еженедельный, в Петербурге судозаходы осуществляются на терминал «Петролеспорт» по вторникам, в Киль судно приходит в субботу. Транзитное время составляет 3-4 дня.

    «Такая потребность уже давно созрела, и мы рады реализовать данную опцию для наших клиентов. Среди преимуществ отправки контейнеров на ро-ро линии следует отметить стабильное расписание, небольшое транзитное время и повышенные сроки нормативного хранения на Ро-Ро терминалах «Петролеспорт» и в Киле», – отметили в компании.

     

     

     

     

     

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